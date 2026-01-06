Parma l' allenatore Carlos Cuesta | Vogliamo essere competitivi contro l' Inter
Durante la conferenza stampa al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha espresso la volontà di mantenere un atteggiamento competitivo nella partita contro l’Inter, in occasione della diciannovesima giornata di Serie A. Cuesta ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare una sfida difficile, puntando a ottenere il massimo risultato possibile.
Le dichiarazioni dell’allenatore del Parma Carlos Cuesta, durante la conferenza di presentazione della diciannovesima giornata della Serie A Enilive contro l’Inter, rilasciate nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio. La partita si terrà mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45 allo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Parma, l'allenatore Carlos Cuesta: "Contro il Pisa dovremo restare umili"
Leggi anche: Carlos Cuesta recluta Guaita come soluzione d’emergenza per il suo Parma
L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: “CI SIAMO ADATTATI AI MOMENTI, UNA GRANDE PROVA DA SQUADRA”; Cuesta si racconta: Parma club incredibile. Quanto ho imparato dalla Juve e da Arteta; L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: “APPREZZO IL PUNTO, MA POTEVAMO VINCERE”; Parma, Cuesta ammette: “Lasciare l’Arsenal è stata forse la decisione più difficile della mia carriera”.
Cuesta verso Parma-Inter: “Chivu ha dato una grande impronta qua. Bernabé è disponibile al 100%" - L'allenatore spagnolo in conferenza spiega le condizioni del gruppo ed elogia la crescita di Pellegrino e Keita ... tuttosport.com
Parma, l'allenatore Carlos Cuesta: "Vogliamo essere competitivi contro l'Inter" - La conferenza di presentazione della diciannovesima giornata della Serie A Enilive contro l’Inter, rilasciate nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio ... parmatoday.it
Parma, Cuesta: "Bernabe è recuperato al 100%! Su Ondrejka e Delprato..." - La squadra ducale affronterà l'Inter per un match che metterà alla prova i ragazzi di Carlos Cuesta. fantacalcio.it
Carlos Cuesta si racconta. Intervista esclusiva con l’allenatore del Parma Migliaia di parmigiani a letto con l’influenza. Assalto al Pronto soccorso Il bilancio della polizia: in aumento i reati a carico dei minori Alta velocità, la Lega e Salvini si schierano per la fer - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.