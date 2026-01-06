Parma Inter Sky o Dazn? Ecco dove vederla
Domenica 7 gennaio alle 20:45, allo Stadio Ennio Tardini, si affrontano Parma e Inter. Per seguire la partita, è importante sapere se sarà trasmessa su Sky o Dazn. In questa guida, ti spiegheremo dove poter vedere l’incontro in modo chiaro e affidabile, aiutandoti a scegliere la piattaforma più adatta alle tue esigenze.
Parma Inter Sky o Dazn. La sfida tra Parma e Inter si giocherà allo Stadio Ennio Tardini mercoledì 7 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. La partita metterà di fronte Carlos Cuesta e Cristian Chivu, entrambi a caccia di punti importanti in questa fase del campionato. Parma Inter Sky o Dazn?. Per chi non sarà presente allo stadio, Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky. L’incontro sarà visibile sull’app DAZN tramite smart TV, Sky Q e dispositivi compatibili, ma anche su Sky al canale 251. La gara sarà inoltre disponibile su NOW per gli abbonati al servizio streaming di Sky. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida la ThuLa. Mkhitaryan titolare - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma- tuttomercatoweb.com
Probabili formazioni Parma-Inter: confermato Oristanio, cosa filtra su Dimarco e Thuram - Le possibili scelte di Cuesta e Chivu per il match della 19^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Dove vedere Parma-Inter, diretta tv e streaming del match - Partita ricca di emozioni per Cristian Chivu che affronta la sua ex squadra per la prima volta da avversario dopo la breve esperienza in panchina nel finale della passata stagione. passioneinter.com
DESIGNAZIONE PARMA – INTER: ARBITRO: COLOMBO VECCHI – PALERMO IV: PERENZONI VAR: LA PENNA AVAR: CAMPLONE Quindi: Colombo non sarà l’arbitro di Inter-napoli. Chissà chi invieranno in missione domenica. - facebook.com facebook
Verso Parma-Inter: Benek ancora influenzato. Estévez dal 1’ x.com
