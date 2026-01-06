Parma Inter Sky o Dazn? Ecco dove vederla

Domenica 7 gennaio alle 20:45, allo Stadio Ennio Tardini, si affrontano Parma e Inter. Per seguire la partita, è importante sapere se sarà trasmessa su Sky o Dazn. In questa guida, ti spiegheremo dove poter vedere l’incontro in modo chiaro e affidabile, aiutandoti a scegliere la piattaforma più adatta alle tue esigenze.

Parma Inter Sky o Dazn. La sfida tra Parma e Inter si giocherà allo Stadio Ennio Tardini mercoledì 7 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. La partita metterà di fronte Carlos Cuesta e Cristian Chivu, entrambi a caccia di punti importanti in questa fase del campionato. Parma Inter Sky o Dazn?. Per chi non sarà presente allo stadio, Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky. L’incontro sarà visibile sull’app DAZN tramite smart TV, Sky Q e dispositivi compatibili, ma anche su Sky al canale 251. La gara sarà inoltre disponibile su NOW per gli abbonati al servizio streaming di Sky. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

