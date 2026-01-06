Parma-Inter | dove vederla in tv e streaming

La partita Parma-Inter si può seguire in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. Per gli appassionati, è importante conoscere le modalità di visione per seguire al meglio l’incontro. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per seguire la partita, con dettagli su orari, canali e servizi disponibili, garantendo un accesso semplice e immediato all’evento.

L’Inter ha inaugurato il 2026 con una prova di forza che va oltre il risultato. Il 3-1 rifilato al Bologna davanti al proprio pubblico ha restituito l’immagine di una squadra lucida, dominante, pienamente dentro la stagione. L’impatto del nuovo anno è stato netto e ora la parola d’ordine è una sola: continuità. Perché il calendario non concede pause e la classifica, cortissima, non permette distrazioni. Il secondo impegno dell’anno porta i nerazzurri in trasferta, sul campo del Parma, per una sfida che si giocherà allo Stadio Ennio Tardini domani, martedì 7 gennaio, con calcio d’inizio alle 20:45. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

