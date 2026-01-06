Parma Inter conferenza Cuesta | Qui grazie a Chivu e la sua salvezza | non firmo per il pareggio

Alla vigilia della partita tra Parma e Inter, Carlos Cuesta ha presentato una visione chiara e determinata. Durante la conferenza stampa, il difensore ha sottolineato l’importanza della salvezza e ha espresso fiducia nel gruppo, dichiarando di non firmare per il pareggio. Cuesta ha inoltre ricordato il ruolo di Chivu nel percorso della squadra, evidenziando l’approccio concreto e senza mezze misure in vista della sfida.

Parma Inter conferenza Cuesta. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, Carlos Cuesta mostra idee chiare e un atteggiamento tutt’altro che rinunciatario. Nonostante il divario tecnico evidente tra le due squadre, il tecnico del Parma respinge l’ipotesi di accontentarsi di un pareggio: “ Sai la risposta “, ha tagliato corto rispondendo a una precisa domanda dei giornalisti, lasciando intendere che l’obiettivo è giocarsela fino in fondo davanti al proprio pubblico. Cuesta ha poi speso parole di stima per Cristian Chivu, ex di giornata, sottolineando il lavoro svolto a Parma e l’evoluzione dell’ Inter: “ Non ho il piacere di conoscerlo personalmente, a Parma ha fatto un grande lavoro che ci ha permesso di arrivare a giocare questa partita, raggiungendo l’obiettivo salvezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Parma Inter, Cuesta in difficoltà nello scegliere l’11: nel weekend scontro salvezza con il Lecce Leggi anche: Numeri da salvezza: il Parma crede nel progetto Cuesta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cuesta: «Punto che ci consolida». Grosso: «Il pari è giusto»; Parma, Cuesta: Partita equilibrata, ora pensiamo all'Inter; Parma, Cuesta: “La partita è stata equilibrata. Ci prendiamo il punto, ora testa all’Inter”; Cuesta: “Delprato si era allenato poco con la squadra, Keita e Pellegrino hanno mostrato…”. Parma, Cuesta: "Come si affronta l'Inter? Giocando! Keita deve continuare a crescere" - Conclusa la 18° giornata di Serie A con un pareggio in trasferta, il Parma torna subito a pensare al campionato, dove nell'ultimo turno del girone. tuttomercatoweb.com

#Chivu pronto ad affidargli una maglia da titolare in Parma- #Inter: nuova chance per Pio #Esposito x.com

DESIGNAZIONE PARMA – INTER: ARBITRO: COLOMBO VECCHI – PALERMO IV: PERENZONI VAR: LA PENNA AVAR: CAMPLONE Quindi: Colombo non sarà l’arbitro di Inter-napoli. Chissà chi invieranno in missione domenica. - facebook.com facebook

