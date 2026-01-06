Parma Inter Chivu sorride a metà tra recuperi e assenze | Frattesi non ci sarà il motivo

In vista della trasferta di Parma, l’Inter si prepara alla sfida con alcune assenze e recuperi importanti. Chivu, alla guida dei nerazzurri, affronta il match con un sorriso a metà tra ottimismo e preoccupazione, dato l’assenza di Frattesi, che non sarà disponibile. La squadra si concentra ora sulla partita, mantenendo l’attenzione anche sulla prossima sfida contro il Napoli.

Inter News 24 Parma Inter, la squadra di Chivu prepara la trasferta emiliana guardando già al Napoli: un assente inaspettato tra i nerazzurri. È vigilia di campionato in casa Inter, con i nerazzurri pronti a scendere in campo domani sera allo stadio Tardini contro il Parma. Un appuntamento delicato, inserito in un calendario fitto che porterà la squadra di Cristian Chivu ad affrontare subito dopo il big match contro il Napoli. Le indicazioni dal campo alla vigilia della trasferta. Dal centro sportivo arrivano aggiornamenti importanti sul fronte infermeria. Come riportato da Sky Sport, Matteo Darmian, difensore esperto e jolly tattico prezioso, ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo.

