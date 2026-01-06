Parma Inter Chivu pronto a fare almeno tre cambi! Sommer confermato in porta
In vista della sfida tra Parma e Inter, Chivu potrebbe effettuare almeno tre cambi nella formazione nerazzurra, mentre Sommer è confermato tra i pali. La squadra si prepara ad affrontare la partita con alcune novità nel reparto titolare, mantenendo comunque un andamento equilibrato. Segui le ultime notizie sul club nerazzurro per aggiornamenti sulle formazioni e gli sviluppi della gara.
Inter News 24 Parma Inter, Chivu pronto a cambiare la formazione nerazzurra: turnover? Segui le ultimissime sul club nerazzurro. La Beneamata si prepara a tornare in campo per una trasferta che profuma di storia e di strategie fondamentali per il prosieguo della stagione. Domani sera, il club nerazzurro sarà impegnato allo stadio Tardini contro il Parma, un appuntamento che precede di pochi giorni il fondamentale scontro diretto contro il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu sta studiando un undici di partenza profondamente rinnovato per gestire al meglio le forze del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
