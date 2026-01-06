In vista della sfida tra Parma e Inter, Chivu potrebbe effettuare almeno tre cambi nella formazione nerazzurra, mentre Sommer è confermato tra i pali. La squadra si prepara ad affrontare la partita con alcune novità nel reparto titolare, mantenendo comunque un andamento equilibrato. Segui le ultime notizie sul club nerazzurro per aggiornamenti sulle formazioni e gli sviluppi della gara.

Inter News 24 Parma Inter, Chivu pronto a cambiare la formazione nerazzurra: turnover? Segui le ultimissime sul club nerazzurro. La Beneamata si prepara a tornare in campo per una trasferta che profuma di storia e di strategie fondamentali per il prosieguo della stagione. Domani sera, il club nerazzurro sarà impegnato allo stadio Tardini contro il Parma, un appuntamento che precede di pochi giorni il fondamentale scontro diretto contro il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu sta studiando un undici di partenza profondamente rinnovato per gestire al meglio le forze del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Parma Inter, Chivu pronto a fare almeno tre cambi! Sommer confermato in porta

Leggi anche: Inter, rebus in porta per Pisa: Sommer o Martinez? Chivu decide sul filo

Leggi anche: Probabili formazioni Verona Inter, Chivu mette mano alla difesa: pronti almeno 3 cambi rispetto all’11 anti Fiorentina!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A: Parma-Inter in campo mercoledì alle 20.45 DIRETTA; Inter, Bonny ancora out: il francese tornerà a Parma. Acerbi è pronto, riecco anche Darmian; Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico; Fantacalcio Inter | Chivu sorride: Acerbi pronto al rientro.

Parma-Inter, turnover parziale: la scelta di Chivu fa storcere il naso - Nerazzurri a caccia di punti pesanti prima del big match contro il Napoli: le novità di formazione per il tecnico ... spaziointer.it