Parma-Inter Chivu lancia Esposito | probabili dormazioni e dove seguire il match in tv

Il match tra Parma e Inter, con Chivu che schiera Esposito, è in programma oggi alle 18. La partita fa parte di un pomeriggio di incontri tra Napoli e Inter, entrambi impegnati in questa giornata. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento in televisione e in diretta online.

Milano, 6 gennaio 2026 – Un mercoledì con Napoli e Inter in campo, in rapida sequenza. Il triello per lo Scudetto si apre alle 18.30 con la sfida tra Napoli e Verona e prosegue alle 20.45 con il match del Tardini tra il Parma e l'Inter. Una doppia sfida testa coda in classifica, che diventa tripla considerando Milan-Genoa di giovedì, altra partita che porta con sé un pezzetto di tricolore verso la fine del girone di andata. Non può permettersi passi falsi la squadra di Chivu dato il calendario all'apparenza facile delle due rivali, impegnate in casa contro formazioni di bassa classifica, in una lotta che ormai sembra racchiusa alle prime tre dopo i passi falsi della Roma a Bergamo e della Juve in casa con il Lecce. Parma-Inter, Chivu lancia Esposito: probabili dormazioni e dove seguire il match in tv - Tra le fila dei nerazzurri rientra Bonny ma non Diouf, Chivu, ex della sfida, con Esposito al fianco del capitano Lautaro Martinez.

Parma – Inter, Cuesta lancia la sfida: “Siamo pronti. Chivu? Vi dico cosa penso…” - Domani sera toccherà al Parma provare a fermare i nerazzurri e il tecnico dei crociati ha già regalato una conferenza stampa scoppiettante. spaziointer.it

Parma-Inter, Chivu launches Esposito: probable dates and where to watch the match on TV - Bonny returns to the Nerazzurri ranks, but Diouf and Chivu, former players from the match, are not. sport.quotidiano.net

Carlos Cuesta spinge il suo Parma alla vigilia della sfida con l’Inter “L’Inter la si ferma giocando bene, dobbiamo rendere orgogliosa la nostra gente. Se firmo per un pareggio La risposta la sai già…” - facebook.com facebook

#Cuesta verso #Parma- #Inter: “Chivu ha dato una grande impronta qua. Bernabé è disponibile al 100%" x.com

