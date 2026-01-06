Parlano i titolari del Constellation Jacques e Jessica Moretti | Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle indagini

Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, affermano di non voler eludere le indagini in corso. Esprimono il loro dolore e vicinanza alle vittime e ai loro familiari, sottolineando la gravità dell’accaduto e il loro impegno a collaborare con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda. La loro dichiarazione riflette un atteggiamento di trasparenza e rispetto verso le vittime e le indagini in corso.

"Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che sono stati colpiti in modo così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita". Jacques Moretti e sua moglie Jessica Maric, indagati con le accuse di omicidio, lesioni e incendio colposi, hanno scritto una dichiarazione congiunta a 5 giorni dalla strage nel lounge bar e dopo i rilievi mossi dal Comune di Crans-Montana sulla mancanza di controlli nel locale: "Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente la tragedia avvenuta quella notte al Constellation".

