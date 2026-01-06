Paris Saint Germain-Marsiglia Trophee des champions 08-01-2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 8 gennaio 2026 si disputerà il Trophee des Champions a Kuwait City, con in palio il primo trofeo stagionale in Francia. Il match tra Paris Saint Germain, guidato da Luis Enrique, e Marsiglia, allenato da De Zerbi, rappresenta l'apertura ufficiale del calcio francese. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa importante sfida.

Si assegna il primo trofeo della stagione in Francia e il Trophee des champions, che avrà luogo a Kuwait City, vedrà il Paris Saint Germain di Luis Enrique opposto al Marsiglia di De Zerbi. I capitolini vengono dal derby vinto contro il Paris FC, che permette di tenere la scia del Lens capolista in un torneo più combattuto del solito nelle posizioni che contano. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

