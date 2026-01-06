Paris Saint Germain-Marsiglia Trophee des champions 08-01-2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Il 8 gennaio 2026 si disputerà il Trophee des Champions a Kuwait City, con in palio il primo trofeo stagionale in Francia. Il match tra Paris Saint Germain, guidato da Luis Enrique, e Marsiglia, allenato da De Zerbi, rappresenta l'apertura ufficiale del calcio francese. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa importante sfida.
Si assegna il primo trofeo della stagione in Francia e il Trophee des champions, che avrà luogo a Kuwait City, vedrà il Paris Saint Germain di Luis Enrique opposto al Marsiglia di De Zerbi. I capitolini vengono dal derby vinto contro il Paris FC, che permette di tenere la scia del Lens capolista in un torneo più combattuto del solito nelle posizioni che contano. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Paris Saint Germain-Marsiglia (Trophee des champions, 08-01-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Paris Saint Germain-Marsiglia (Trophee des champions, 08-01-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Supercoppa francese con Psg-Marsiglia in diretta anche in Italia e con telecronaca tradotta con l'IA: tutte le info e come vederla; Dove vedere PSG-Marsiglia oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Supercoppa di Francia; Psg-Marsiglia: il pronostico è per i campioni, ma De Zerbi può fare il colpo; Psg-Olympique Marsiglia, quando i due club hanno giocato in campo neutro.
Dove vedere PSG-Marsiglia oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Supercoppa di Francia - Trasferita in Kuwait e snobbata dai tifosi, la Supercoppa di Francia vede affrontarsi un PSG affamato e un OM alla ricerca del titolo. goal.com
PSG a caccia di rivincita, il Marsiglia vuole sorprendere - PSG e Marsiglia si contendono la Supercoppa di Francia: pronostico a favore dei parigini, De Zerbi cerca il colpaccio dopo aver vinto a settembre in campionato. agimeg.it
Supercoppa francese con Psg-Marsiglia in diretta anche in Italia e con telecronaca tradotta con l'IA: tutte le info e come vederla - Ligue 1+, il servizio di streaming diretto al consumatore della Lega calcio francese, è stato lanciato in Italia nel settembre 2025 ed è attualmente disponibile al prezzo di 9,99 € al mese. msn.com
Alla fine del girone d'andata il Lens è davanti anche al ricchissimo Paris Saint-Germain, grazie a un allenatore inesperto e a un ex giocatore dell'Udinese x.com
E poi il PSG - Paris Saint-Germain pubblica queste cose qua - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.