Parigi imbiancata dalla neve scenario suggestivo per i turisti

Parigi, sotto una coltre di neve, si presenta in un aspetto insolito e suggestivo. Le abbondanti nevicate hanno trasformato la città, creando un’atmosfera tranquilla e affascinante. Questa condizione atmosferica offre ai visitatori un’occasione unica di ammirare alcuni dei luoghi più iconici della capitale francese in un contesto inusuale e sereno.

Parigi è stata colpita da abbondanti nevicate, con temperature scese sotto lo zero. La capitale francese si è svegliata avvolta da un manto bianco, offrendo uno scenario suggestivo ai turisti intorno all’Arco di Trionfo. Le stesse condizioni hanno però creato forti disagi alla circolazione, con strade e marciapiedi resi scivolosi dal ghiaccio. Le temperature sono destinate a calare ulteriormente, fino a toccare i meno 4 gradi durante le prossime notti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi imbiancata dalla neve, scenario suggestivo per i turisti Leggi anche: Tredici anni fa il nuovo ospedale, una task force imbiancata dalla neve Leggi anche: Lugano Christmas Light Show: un suggestivo scenario luminoso sugli edifici storici in Piazza della Riforma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Forte nevicata a Parigi, traffico paralizzato; GELO e NEVE: gennaio potrebbe stupirci ancora. Parigi imbiancata dalla neve, scenario suggestivo per i turisti - Parigi è stata colpita da abbondanti nevicate, con temperature scese sotto lo zero. stream24.ilsole24ore.com

Parigi paralizzata dalla neve: bus fermi, caos treni e aerei, 1000 chilometri di ingorghi nelle strade. Ma a Montmartre si scia - Una tempesta di neve ha colpito la capitale francese e il Nord Ovest della Francia: oltre 4 centimetri. msn.com

Un manto bianco copre Parigi: neve sulla Tour Eiffel, cittadini in slittino intorno alla basilica del Sacro cuore a Montmartre - Le precipitazioni nell'Ile de France hanno causato disagi nei trasporti, con oltre 900km di ingorghi. msn.com

Tv2000. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. #NEWS - #Parigi imbiancata: neve improvvisa paralizza la capitale francese. La nevicata ha sorpreso residenti e turisti, imbiancando rapidamente tetti, strade e monumenti iconici come il #Louvre. Mentre molti me han - facebook.com facebook

#NEWS - #Parigi imbiancata: #neve improvvisa paralizza la capitale francese. La nevicata ha sorpreso residenti e turisti, imbiancando rapidamente tetti, strade e monumenti iconici come il #Louvre. Mentre molti me hanno approfittato per scattare fotografie dell x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.