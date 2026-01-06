Parigi bozza Volenterosi sull' Ucraina

16.46 Al via all'Eliseo la riunione della "coalizione dei Volenterosi".Secondo la bozza di dichiarazione finale, i leader insieme agli inviati Usa e Zelensky,si dichiarano "pronti" a fornire a Kiev "garanzie politicamente e giuridicamente vincolanti che saranno attivate quando entrerà in vigore un cessate il fuoco" con la Russia. Il cessate il fuoco sarebbe "supervisionato dagli Usa,con la "partecipazione" dei membri della coalizione. Sostegno a forza di difesa multinazionale in caso di attacco russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

