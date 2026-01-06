Parigi apre un' inchiesta specchio sull' incendio di Crans-Montana

Parigi ha avviato un'inchiesta parallela sull’incendio di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno e causato da 40 morti e 116 feriti. La procura francese si coordina con le autorità svizzere per supportare le famiglie francesi coinvolte, assicurando un approfondimento indipendente e un’analisi accurata dell’accaduto. Questa iniziativa mira a garantire trasparenza e assistenza nel quadro delle indagini ufficiali.

Borsa: l'Europa apre positiva tra sviluppi in Venezuela a Ia. Londra (+0,43%), Francoforte (+0,14%), Parigi (+0,06%) #ANSA x.com

L’intelligenza artificiale sviluppata da xAI e integrata nella piattaforma X viene utilizzata da utenti anonimi per spogliare automaticamente le immagini di donne (e bambine) senza il loro consenso. Parigi apre un’indagine. Musk prima minimizza, poi mette in gu - facebook.com facebook

