Parigi apre un' inchiesta specchio sull' incendio di Crans-Montana

Parigi ha avviato un'inchiesta parallela sull’incendio di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno e causato da 40 morti e 116 feriti. La procura francese si coordina con le autorità svizzere per supportare le famiglie francesi coinvolte, assicurando un approfondimento indipendente e un’analisi accurata dell’accaduto. Questa iniziativa mira a garantire trasparenza e assistenza nel quadro delle indagini ufficiali.

A seguito dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, con 40 morti e 116 feriti, «la procura di Parigi ha avviato un’inchiesta "specchio" (parallela) per accompagnare le famiglie francesi nelle indagini condotte dalle autorità svizzere». Così la procuratrice della Repubblica di Parigi Laure Beccuau. «Le autorità svizzere - precisa - restano competenti per indagare sullo svolgimento dei fatti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

