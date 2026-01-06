Paradiso sul Mare di Anzio Città Metropolitana dà l’ok alla ristrutturazione

Il Consiglio metropolitano di Roma Capitale ha approvato all’unanimità la ristrutturazione di Paradiso sul Mare ad Anzio. L’intervento prevede il recupero e la riqualificazione dell’edificio, con l’obiettivo di valorizzare una struttura di interesse locale. L’approvazione rappresenta un passo importante per il futuro del sito, che sarà oggetto di procedure amministrative finalizzate a migliorare la fruibilità e il patrimonio architettonico della zona.

Anzio, 6 gennaio 2025 – Il Consiglio metropolitano di Roma Capitale si è espresso favorevolmente e all'unanimità sul Paradiso sul Mare di Anzio, impegnandosi a porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'edificio". "Facciamo così un importante passo avanti dopo il Consiglio comunale di Anzio in cui unanimemente si è deciso di stanziare due milioni di euro del bilancio cittadino per finanziare l'importante progetto di ristrutturazione dell'immobile che rappresenta la storia e l'identità di Anzio. Ringrazio il vicesindaco Pierluigi Sanna e i consiglieri Cristina Michetelli, delegata al Bilancio e al Patrimonio, e Daniele Parrucci, all'Edilizia Scolastica, per essersi interessati e aver riconosciuto il valore dell'edificio e dell'ordine del giorno da me presentato.

