Paradiso sul Mare di Anzio Città Metropolitana dà l’ok alla ristrutturazione

Da cdn.ilfaroonline.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio metropolitano di Roma Capitale ha approvato all’unanimità la ristrutturazione di Paradiso sul Mare ad Anzio. L’intervento prevede il recupero e la riqualificazione dell’edificio, con l’obiettivo di valorizzare una struttura di interesse locale. L’approvazione rappresenta un passo importante per il futuro del sito, che sarà oggetto di procedure amministrative finalizzate a migliorare la fruibilità e il patrimonio architettonico della zona.

Anzio, 6 gennaio 2025 – Il Consiglio metropolitano di Roma Capitale si è espresso favorevolmente e all’unanimità sul Paradiso sul Mare di Anzio, impegnandosi a porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione dell’edificio”. “Facciamo così un importante passo avanti dopo il Consiglio comunale di Anzio in cui unanimemente si è deciso di stanziare due milioni di euro del bilancio cittadino per finanziare l’importante progetto di ristrutturazione dell’immobile che rappresenta la storia e l’identità di Anzio. Ringrazio il vicesindaco Pierluigi Sanna e i consiglieri Cristina Michetelli, delegata al Bilancio e al Patrimonio, e Daniele Parrucci, all’Edilizia Scolastica, per essersi interessati e aver riconosciuto il valore dell’edificio e dell’ordine del giorno da me presentato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Città metropolitana, approvato bilancio da 32 milioni: le misure, dalla scuola alla sicurezza

Leggi anche: Manutenzione strade provinciali: 1,7 milioni alla Città Metropolitana di Genova

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

paradiso mare anzio citt224Paradiso sul Mare di Anzio, Città Metropolitana dà l’ok alla ristrutturazione - Anzio, 6 gennaio 2025 – Il Consiglio metropolitano di Roma Capitale si è espresso favorevolmente e all’unanimità sul Paradiso sul Mare di Anzio, impegnandosi a porre in essere tutte le procedure ... ilfaroonline.it

Anzio, Paradiso sul mare: rinasce il set che fu di Fellini e Sordi - Botta e risposta fra Comune di Anzio e la Città Metropolitana di Roma Capitale sul Paradiso sul mare. ilmessaggero.it

Anzio, la nuova vita del Paradiso sul mare: ecco il progetto per il recupero del gioiello liberty - Un altro importante passo avanti è stato fatto per il recupero del Paradiso sul mare, lo splendido edificio liberty sulla riviera di levante ad Anzio costruito nel 1924 dall’imprenditore Giuseppe ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.