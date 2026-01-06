Papa | paceequitàNo guerre e disparità

Il Papa invita alla pace e all’equità, sottolineando l’importanza di evitare guerre e disparità. Nell’atto di inginocchiarsi come i Magi davanti a Betlemme, si riconosce la vera umanità, un gesto di umiltà e speranza. Un messaggio di solidarietà e rispetto che richiama a valori fondamentali per una convivenza più giusta e pacifica.

12.30 "Inginocchiarsi come i Magi al Bambino di Betlemme significa, anche per noi, confessare di avere trovato la vera umanità". Così Leone XIV all'Angelus. Il Papa ha citato il Giubileo che "richiama alla giustizia fondata sulla gratuità". E "La speranza deve essere coi piedi per terra.Viene dal cielo, ma genera, quaggiù, una storia nuova: al posto delle diseguaglianze ci sia equità, invece dell'industria della guerra si affermi l'artigianato della pace. E "auguri di Natale ai cristiani d'Oriente"(Domani da calendario giuliano, ndr). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Pace, Papa: “Basta guerre con dolorosi cumuli di morti” Leggi anche: Papa Leone, nuovo forte appello contro guerre e pace in Myanmar

