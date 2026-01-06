Papa Leone XIV chiude la Porta Santa | si conclude il Giubileo

Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente la Porta Santa in San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo della Speranza. Questo momento rappresenta il termine di un percorso spirituale condiviso da molti fedeli. La chiusura della Porta Santa conclude le attività giubilari e invita a riflettere sul cammino di speranza e rinnovamento avviato durante questo speciale anno religioso.

La solenne chiusura della Porta Santa in San Pietro segna la fine del Giubileo della Speranza. Nel rito conclusivo, Papa Leone XIV ha richiamato con forza i temi della pace e della giustizia, affidando alla Chiesa e al mondo un messaggio di responsabilità e riconciliazione. Il rito antico che conclude il Giubileo. Mentre il Coro della Cappella Sistina intona l'antico inno "O clavis David", il Pontefice si avvicina alla Porta Santa, si inginocchia e rimane in silenzio per alcuni istanti. Poi, rialzandosi, sistema le vesti liturgiche e chiude con decisione le ante, accompagnato dal suono delle chiavi.

