Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro il Giubileo 2025 è finito | programma del 6 gennaio

Il Giubileo 2025 si conclude con la cerimonia di chiusura della Porta Santa di San Pietro, officiata questa mattina da Papa Leone XIV. L’evento, che ha segnato il termine di un periodo di spiritualità e riflessione, ha rappresentato un momento importante per la comunità cattolica. Di seguito, il programma previsto per il 6 gennaio, giorno in cui si conclude ufficialmente il Giubileo.

Fine del Giubileo 2025, Papa Leone XIV stamattina ha chiuso la Porta Santa di San Pietro aperta a dicembre 2024 da Papa Francesco.

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro - Papa Leone XIV ha presieduto il rito di Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e ha chiuso ufficialmente il Giubileo della Speranza 2025. acistampa.com

Giubileo, Papa chiude la Porta Santa di S. Pietro aperta da Francesco - 'Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo ... adnkronos.com

Solenne chiusura del Giubileo 2025 nella Diocesi di Locri-Gerace

Papa Leone chiude l'ultima Porta Santa a San Pietro. La cerimonia del #6Gennaio conclude il #Giubileo della Speranza 2025. Su Radio1 lo Speciale del #GR1 con i nostri inviati, gli ospiti, i collegamenti. Dalle 9.05 alle 12. Ascoltaci su RaiPlay Sound htt - facebook.com facebook

Domani mattina alle 9.30 " #Papa Leone chiuderà la #PortaSanta della basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica italiana" e i fedeli. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella confere x.com

