Panico al centro commerciale | negozio in fiamme due feriti in ospedale

Nella serata di lunedì 5 gennaio, un incendio si è sviluppato all’interno di un negozio nel centro commerciale Salò 2, a Cunettone. L’evento ha causato panico tra i presenti e ha portato al ricovero di due persone ferite. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza adottate.

Fuoco, fiamme e tanta paura: è quanto successo nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, all’interno di un’attività del centro commerciale Salò 2, a Cunettone. L’allarme è scattato intorno alle 20, con la segnalazione della presenza di fiamme e fumo all’interno di uno dei locali.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Panico al centro commerciale: negozio in fiamme, due feriti in ospedale Leggi anche: Fiamme e paura in un centro commerciale: brucia negozio, due feriti in ospedale Leggi anche: Ruba, mostra le parti intime e semina il panico nel negozio: due persone in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Improvvisa fuga di gas vicino un centro commerciale: panico e disagi nel Ragusano; Panico a bordo dell'autobus: vetri della cabina distrutti e autista al pronto soccorso. I sindacati denunciano una situazione ormai fuori controllo; Panico a Ossi, armato di fucile si aggirava in centro: scatta l’arresto; Temptation Island, Valentina Riccio su Antonio Panico: Si stava sentendo con un'altra ragazza. Semina il panico al centro commerciale: danneggiato negozio, commessa in ospedale - Grosseto, 26 aprile 2024 – Paura al centro commerciale Marema’ a Grosseto, nella mattina di venerdì 26 aprile. lanazione.it Panico nel centro commerciale: "spari" da una cassa bluetooth, tre ragazzini denunciati - L’episodio è avvenuto all’interno del negozio di elettronica MediaWorld, nel momento in cui uno dei tre giovanissimi ha collegato il proprio smartphone a una cassa esposta riproducendo il file audio. quotidianodipuglia.it Incendio al Centro commerciale Gran Fiume: lo scoppio e il fumo nel negozio Upim. Evacuato l'intero stabile - Panico al centro commerciale di Fiume Veneto, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio ... ilgazzettino.it Ch?ng t?i chê d?, ngo?i tình n? sinh. Cô ném ??n ly hôn, d?t khoát r?i ?i! Improvvisa fuga di gas vicino un centro commerciale: panico e disagi nel Ragusano https://qds.it/improvvisa-fuga-di-gas-vicino-un-centro-commerciale-panico-e-disagi-nel-ragusano/ - facebook.com facebook Aveva un tirapugni-taser e stava seminando il panico in centro a Palermo, è dovuta intervenire la polizia per bloccarlo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.