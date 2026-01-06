Panico al centro commerciale | negozio in fiamme due feriti in ospedale

Nella serata di lunedì 5 gennaio, un incendio si è sviluppato all’interno di un negozio nel centro commerciale Salò 2, a Cunettone. L’evento ha causato panico tra i presenti e ha portato al ricovero di due persone ferite. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza adottate.

Fuoco, fiamme e tanta paura: è quanto successo nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, all’interno di un’attività del centro commerciale Salò 2, a Cunettone. L’allarme è scattato intorno alle 20, con la segnalazione della presenza di fiamme e fumo all’interno di uno dei locali.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

