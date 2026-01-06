Panico al centro commerciale | negozio in fiamme due feriti in ospedale

Nella serata di lunedì 5 gennaio, un incendio si è sviluppato all’interno di un negozio del centro commerciale Salò 2 a Cunettone, causando panico tra i presenti. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco ha contribuito a contenere il rogo e a gestire l’emergenza.

Fuoco, fiamme e tanta paura: è quanto successo nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, all’interno di un’attività del centro commerciale Salò 2, a Cunettone. L’allarme è scattato intorno alle 20, con la segnalazione della presenza di fiamme e fumo all’interno di uno dei locali.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Panico al centro commerciale: negozio in fiamme, due feriti in ospedale Leggi anche: Fiamme e paura in un centro commerciale: brucia negozio, due feriti in ospedale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ??Panico al centro commerciale: negozio in fiamme, due feriti in ospedale; Improvvisa fuga di gas vicino un centro commerciale: panico e disagi nel Ragusano; Attimi di panico sull’autobus: sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista, poi fugge; Panico a bordo dell'autobus: vetri della cabina distrutti e autista al pronto soccorso. I sindacati denunciano una situazione ormai fuori controllo. Panico al centro commerciale: negozio in fiamme, due feriti in ospedale - Fuoco, fiamme e tanta paura: è quanto successo nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, all’interno di un’attività del centro commerciale Salò 2, a Cunettone. trentotoday.it

Semina il panico al centro commerciale: danneggiato negozio, commessa in ospedale - Grosseto, 26 aprile 2024 – Paura al centro commerciale Marema’ a Grosseto, nella mattina di venerdì 26 aprile. lanazione.it

Incendio al Centro commerciale Gran Fiume: lo scoppio e il fumo nel negozio Upim. Evacuato l'intero stabile - Panico al centro commerciale di Fiume Veneto, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio ... ilgazzettino.it

Crotone, uomo armato di rasoio fermato nel centro cittadino: Gli agenti della Polizia Locale di Crotone hanno bloccato e arrestato un uomo che stava minacciando i passanti con un rasoio da barbiere, seminando il panico nel centro cittadino, nei pressi di... - facebook.com facebook

Aveva un tirapugni-taser e stava seminando il panico in centro a Palermo, è dovuta intervenire la polizia per bloccarlo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.