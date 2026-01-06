Panforte junior grande successo I Bonanza si aggiudicano il podio

Il Torneo del Panforte Junior 2026 si è concluso domenica a Pienza, organizzato dalla Pro Loco “Dario Formichi”. I Bonanza si sono aggiudicati il podio, confermando il successo di questa edizione. L’evento ha riunito giovani partecipanti, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo la cultura del panforte in un contesto di convivialità e competizione.

Si è concluso domenica a Pienza, il Torneo del Panforte junior 2026, organizzato dalla Pro Loco "Dario Formichi". Una 'finalina' e una finalissima combattute fino all'ultimo punto, con grandi tiri e capanne alte. I giocatori sono giovani, spaziando dall'ultimo anno di Scuola per l'Infanzia alla terza media. Piccoli, in alcuni casi piccolissimi, ma non per questo meno grintosi e determinati degli adulti. Il risultato finale di questo Panforte junior 2026 di Pienza è: al primo posto I Bonanza, al secondo I Galattici 6, al terzo Gli Arturissimi, al quarto I Babbini. Il miglior punteggio è stato centrato da Nora Caporali, de I Galattici 6, con 15 punti.

