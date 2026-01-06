Pallanuoto Europei 2026 | un nuovo format per la competizione Addio ai quarti di finale

Gli Europei di pallanuoto 2026 adotteranno un nuovo format, eliminando i quarti di finale. La competizione maschile si svolgerà a Belgrado, dal 10 al 26 gennaio, con un calendario differenziato rispetto a quello femminile. Questa modifica mira a rinnovare la struttura della manifestazione, offrendo un’organizzazione più snella e funzionale per entrambe le categorie.

Gli Europei senior 2026 di pallanuoto avranno formule simili, ma non identiche, per il torneo maschile e quello femminile: ad aprire le danze saranno gli uomini, con la manifestazione prevista dal 10 al 26 gennaio a Belgrado, in Serbia. Le sedici squadre qualificate sono state suddivise in quattro gironi da quattro: nella prima fase il Settebello è stato inserito nel Girone D e sfiderà la Turchia, la Slovacchia e la Romania. Le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase. Nella seconda fase con le dodici qualificate verranno formati due gruppi da sei squadre: le prime due di ciascun girone andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre formazioni si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

