Palinsesti TV | Zelig torna La Preside debutta Rai punta su Pascoli

La settimana televisiva dall’11 al 17 gennaio 2026 presenta una serie di programmi e debutti, tra cui il ritorno di Zelig, l’esordio di La Preside e nuove puntate dedicate a Pascoli su Rai. Un calendario ricco di proposte che offre agli spettatori diverse possibilità di intrattenimento e approfondimento, mantenendo un’offerta variegata e aggiornata alle tendenze del panorama televisivo.

La settimana televisiva dall’11 al 17 gennaio 2026 propone numerose prime visioni, debutti e appuntamenti consolidati. Tra fiction, show di intrattenimento, film e programmi di approfondimento, le principali reti generaliste e tematiche rinnovano l’offerta del prime time. Rai 1 D: Prima di Noi (25) 1ªTv L: La Preside (14) new M: Zvanì: Il Romanzo Famigliare di G. Pascoli 1ªTv M: Zamora 1ªTv G: Don Matteo 15 (210) 1ªTv V: Tali e Quali (24) S: The Voice Kids (26) Rai 2 D: Il Mio Regno per Una Farfalla 1ªTv L: Boss in Incognito new M: Il Collegio (36) M: Intreccio di Destini 1ªTv G: Ore 14 Sera V: Ferrari 1ªTv S: FBI (1322) + FBI: International (1922) 1ªTv Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (14) new M: Io Sono Farah 1ªTv M: A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna (23) 1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: La Ruota dei Campioni S: C’è Posta per Te (29) Italia 1 D: Le Iene L: John Wick M: Roma-Torino M: Homefront G: Harry Potter e I Doni della Morte I V: Harry Potter e I Doni della Morte II S: Il Gatto con gli Stivali 2 Rai 3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: Il Mio Giardino Persiano 1ªTv M: Chi l’ha Visto? G: – V: – S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Più Forte Ragazzi! La7 D: Entrapment L: – M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Tra le Nuvole L: Il Sarto di Panama M: Mistery, Alaska M: – G: La Maschera di Ferro V: Platoon S: Agente 007: Zona Pericolo Tv8 D: Quel Piccolo Grande Miracolo di Natale L: 4 Hotel new M: Una Principessa a Natale M: Godzilla G: Armageddon: Giudizio Finale V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Little Big Italy R M: Costa Concordia: Cronaca di un Disastro M: Little Big Italy G: La Magia del Vischio 1ªTv V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Lezioni Private Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

