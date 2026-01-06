PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Juve 0-3 | riscatto David incubo Idzes

Nella partita valida per la 19ª giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria netta sul campo del Sassuolo con il risultato di 0-3. La partita ha evidenziato il riscatto di David e le difficoltà di Idzes, con voti e analisi dettagliate dei protagonisti. Ecco i principali dati e le valutazioni dei calciatori in un’analisi obiettiva e accurata dell’incontro.

Voti, top e flop del match del ‘Mapei Stadium’ valevole per la 19° giornata del campionato di Serie A La Juventus domina ed espugna il campo del Sassuolo nella sfida del ‘Mapei Stadium’ valida per l’ultimo turno del girone d’andata del campionato di Serie A. La Juventus espugna il campo del Sassuolo (Ansa) – Calciomercato.it È un monologo bianconero nel gelo di Reggio Emilia: nel primo tempo è l’autorete di Muharemovic a sbloccare il risultato, con l’ex della sfida che devia nella propria porta un cross di McKennie. La Juve crea occasioni a ripetizione, trovando però i guantoni di Muric. Nella ripresa i bianconeri chiudono la contesa grazie al perfetto inserimento di Miretti e alla rete del 3-0 di David che riscatta il pomeriggio da incubo contro il Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Juve 0-3: riscatto David, incubo Idzes Leggi anche: Pagelle Sassuolo Juve: riscatto David, Miretti in grande spolvero, ma la certezza di Spalletti è…VOTI Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sassuolo-Parma 1-1, pagelle e tabellino: Pellegrino risponde a Thorstvedt, parità nel derby emiliano; Botta e risposta al Dall'Ara: tra Bologna e Sassuolo finisce 1-1; Juventus-Lecce 1-1, pagelle e tabellino: dominare non basta. David e Cambiaso sbagliano tutto, Falcone eroe ospite; Kalulu-Yildiz e la Juve va: Pisa ko 0-2. Sassuolo-Juventus 0-3, pagelle e tabellino: ecco la nascita di David, Idzes e Muharemovic distruggono Grosso - Goal e assist per Jonathan David dopo le polemiche per il rigore sbagliato contro il Lecce. msn.com

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: Yildiz indemoniato ma sfortunato (6,5), Miretti onnipresente (7). David si riscatta (7) - Ad aprire le danze l'autogol di Muharemovic al 15', poi la squadra bianconera la chiude in 22' ... leggo.it

Sassuolo-Juve, diretta: risultato in tempo reale. Tris e Spalletti festeggia - Il Sassuolo regala un pallone ai bianconeri e ne approfitta Yildiz: il turco salta un avversario e calcia sul primo palo, Muric è attento e respinge sull'esterno; poi da posizione defilata ... tuttosport.com

#Juventus-#Lecce 1-1, pagelle e tabellino: errore di Cambiaso. McKennie firma il pari #sportpress24 - facebook.com facebook

David e Openda sbagliano, Yildiz non basta: Banda e un super Falcone frenano Spalletti #juvelecce #seriea #pagelle #tabellino x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.