pacificazione e buoni sentimenti in un posto al sole

Il caporale dopo l’ennesima allucinazione della sensitiva, decide di collaborare con la giustizia e rivelare tutta la verità sugli omicidi. A questo punto è da vedere se confesserà le responsabilità di Gagliotti. Ma la sola notizia fa trascorrere un Natale sereno a Marina e Roberto, e disastroso a Gennaro. Il vero spirito del Natale però è quello che per la prima volta riunirà Micaela e Rossella, che sa sempre non si possono vedere. Ma questa volta i rispettivi fidanzati hanno deciso di costringerle a stare insieme. Cosa che toccherà anche a Renato e Luca, sotto i pessimi fornelli di Giulia. E addirittura con loro ci sarà anche Alberto Palladini, spinto dal figlio Gianluca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

