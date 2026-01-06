Ospitale il restauro della scaletta Così il borgo storico riprende vita

Ospitale, il restauro della scaletta, restituisce alla comunità un elemento fondamentale del borgo storico. Situato ai piedi dell’argine del Panaro, il borgo si avvia a nuove iniziative di valorizzazione. Il progetto mira a conservare il patrimonio locale, migliorando accessibilità e fruibilità, e contribuendo a preservare l’identità culturale del territorio. Un intervento essenziale per garantire un futuro sostenibile e rispettoso della storia di Ospitale.

Gradini di storia restaurati per il futuro. Il borgo di Ospitale, incastonato ai piedi dell'argine del Panaro, si prepara a ritocchi di novità. Questa frazione, che conserva intatto il fascino di un'area in cui la storia del fiume Po e dei suoi affluenti ha modellato il paesaggio, è oggi al centro di un piano di valorizzazione urbana che ne incornicia tratti di identità. E' il recupero della " Scaletta " storica, un elemento architettonico che non è solo un collegamento pedonale, ma un'autentica testimonianza dell'evoluzione del borgo. Il progetto di riqualificazione è stato approvato dalla giunta nei giorni scorsi e prevede un investimento complessivo di 50.

