Orrore in Niger bruciati vivi prefetto e famiglia | attacco jihadista

In Niger, un attacco jihadista ha causato la morte di un prefetto e della sua famiglia, bruciati vivi. La situazione si è aggravata dopo il colpo di Stato che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum, portando a un aumento della violenza e delle tensioni nella regione. La crescente escalation delle attività militanti mette in discussione la stabilità del Paese e la sicurezza dei suoi cittadini.

La guerriglia jihadista si è fatta più intensa dopo il colpo di Stato con cui venne rovesciato il presidente Mohamed Bazoum. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Orrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista Leggi anche: Missione dell'Italia in Niger contro la minaccia jihadista e il traffico di uomini Leggi anche: Bus prende fuoco dopo scontro: è strage! Passeggeri bruciati vivi (VIDEO) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Orrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista. Il Paese è nel caos dopo il colpo di Stato del 2023. Orrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista. Il Paese è nel caos dopo il colpo di Stato del 2023 - Un prefetto e la sua famiglia sono stati uccisi in un attacco jihadista nel Niger occidentale, secondo quanto riferito da fonti locali. affaritaliani.it

Terribile incidente stradale per Anthony Joshua. L'auto su cui viaggiava l'ex campione del mondo di pugilato si sarebbe scontrata con un camion fermo nei pressi di una stazione di servizio sulla superstrada Lagos-Ibadan in Nigeria. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.