Orrore in Niger bruciati vivi prefetto e famiglia | attacco jihadista

Da imolaoggi.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Niger, un attacco jihadista ha causato la morte di un prefetto e della sua famiglia, bruciati vivi. La situazione si è aggravata dopo il colpo di Stato che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum, portando a un aumento della violenza e delle tensioni nella regione. La crescente escalation delle attività militanti mette in discussione la stabilità del Paese e la sicurezza dei suoi cittadini.

La guerriglia jihadista si è fatta più intensa dopo il colpo di Stato con cui venne rovesciato il presidente Mohamed Bazoum. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

orrore in niger bruciati vivi prefetto e famiglia attacco jihadista

© Imolaoggi.it - Orrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista

Leggi anche: Missione dell'Italia in Niger contro la minaccia jihadista e il traffico di uomini

Leggi anche: Bus prende fuoco dopo scontro: è strage! Passeggeri bruciati vivi (VIDEO)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Orrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista. Il Paese è nel caos dopo il colpo di Stato del 2023.

orrore niger bruciati viviOrrore in Niger, bruciati vivi prefetto e famiglia: attacco jihadista. Il Paese è nel caos dopo il colpo di Stato del 2023 - Un prefetto e la sua famiglia sono stati uccisi in un attacco jihadista nel Niger occidentale, secondo quanto riferito da fonti locali. affaritaliani.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.