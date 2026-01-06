Oro a Regina Lee | la statunitense trionfa a Udine
Regina Lee, atleta statunitense, si è aggiudicata la vittoria alla Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, tenutasi a Udine. L'evento, conclusosi recentemente, ha visto la giovane schermitrice distinguersi per tecnica e determinazione, confermando il suo talento nel circuito internazionale. La competizione ha rappresentato un importante momento di confronto tra le promesse della disciplina, sottolineando il ruolo di Udine come sede di eventi sportivi di rilievo.
È la statunitense Regina Lee la vincitrice della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, andata in scena a Udine in questi giorni. Ieri, lunedì 5 gennaio, nella giornata conclusiva della gara individuale, la giovane atleta americana ha superato in finale la cinese Xinyao Li, imponendosi al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
