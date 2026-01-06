Oro a Regina Lee | la statunitense trionfa a Udine

Regina Lee, atleta statunitense, si è aggiudicata la vittoria alla Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, tenutasi a Udine. L'evento, conclusosi recentemente, ha visto la giovane schermitrice distinguersi per tecnica e determinazione, confermando il suo talento nel circuito internazionale. La competizione ha rappresentato un importante momento di confronto tra le promesse della disciplina, sottolineando il ruolo di Udine come sede di eventi sportivi di rilievo.

Scherma: Anzil, Coppa Mondo a Udine esempio di organizzazione sportiva - "La Coppa del Mondo Under 20 femminile Ã¨ una manifestazione che, giunta alla ventesima edizione, racchiude ... ilgazzettino.it

"La Coppa del Mondo U20 racchiude molti meriti: sportivi, perché porta a Udine atlete da tutto il mondo e garantisce al #Fvg una ribalta internazionale, ma diffonde anche valori oltre l'agonismo". Così @MarioAnzil a gara vinta da statunitense Regina Lee tiny x.com

