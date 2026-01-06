Recentemente, alcuni dipendenti del supermercato Pam di via Aselli hanno condiviso con i carabinieri di aver provato timore all’inizio di ogni turno lavorativo. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni sulla loro sicurezza e sul clima interno al luogo di lavoro, portando a un’attenzione più approfondita sulla tutela dei diritti e delle condizioni degli impiegati.

Per i dipendenti del Pam di via Aselli è stata una vera e propria liberazione: più di uno ha confidato ai carabinieri che da qualche tempo avevano paura quando iniziano il turno di lavoro. Del resto, i colpi del seriale si erano fatti ormai quasi quotidiani, una sorta di spiacevole appuntamento fisso per commessi e cassieri: basti dire che dal 16 al 31 dicembre ne ha messi a segno ben sette, per fortuna senza mai aggredire nessuno. L’ottavo gli è costato il carcere: i carabinieri del Radiomobile lo hanno intercettato dietro un’auto in sosta in via Amadeo dopo l’ennesimo raid e lo hanno arrestato in flagrante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ormai abbiamo paura di lavorare". Preso il seriale del supermercato

Leggi anche: Brescia, furto seriale di superalcolici: ladra 50enne incastrata dal direttore del supermercato e arrestata

Leggi anche: Cantiere ormai concluso, fissata l'inaugurazione del nuovo supermercato: darà lavoro a una trentina di dipendenti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ormai abbiamo paura di lavorare. Preso il seriale del supermercato; «Abbiamo paura a uscire». San Benedetto, due risse in 7 giorni in pieno centro preoccupano i cittadini e allontanano i clienti; Maranza, agguato nel parcheggio: “La notte abbiamo paura, filmano e postano le imprese”; Garage in fiamme alle case Aler «Ormai è una guerra tra bande».

"Ormai abbiamo paura di lavorare". Preso il seriale del supermercato - Per i dipendenti del Pam di via Aselli è stata una vera e propria liberazione: più di uno ha confidato ai carabinieri che da qualche tempo avevano paura quando iniziano il turno di lavoro. ilgiorno.it