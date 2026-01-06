OrizzonteScuola7 la newsletter settimanale di OrizzonteScuola Iscriviti gratuitamente

OrizzonteScuola7 è la nuova newsletter settimanale di OrizzonteScuola, pensata per mantenerti aggiornato sulle principali novità del mondo dell’istruzione. Iscrivendoti gratuitamente, ogni venerdì riceverai direttamente nella tua email le notizie più rilevanti della settimana, in modo semplice e conciso. Un servizio pensato per offrire informazioni affidabili e tempestive ai professionisti del settore scolastico.

Nasce, per gli affezionati lettori della nostra testata, un nuovo servizio. Ogni Venerdì nella tua email potrai ricevere gratuitamente una newsletter con le notizie più importati della settimana. Stanco di ricevere troppe news? Selezioniamo per te le più importanti della settimana, nel caso ti fosse sfuggito qualcosa, e le inviamo alla tua casella di posta . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: “OrizzonteScuola7”, la newsletter settimanale di OrizzonteScuola. Iscriviti gratuitamente Leggi anche: “OrizzonteScuola7”, la newsletter settimanale di OrizzonteScuola. Iscriviti gratuitamente Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. OrizzonteScuola7, la newsletter settimanale di OrizzonteScuola. Iscriviti gratuitamente; Stop agli spot del junk food nel Regno Unito: cosa insegna all’Italia sulla lotta all’obesità infantile e sull’educazione alimentare. Arretrati per chi è andato in pensione dal 1° settembre 2024, quando e a quanto ammontano. Pillole di Question Time - Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stata analizzata la situazione di chi è andato in pensione dal 1° settembre 2024, ... orizzontescuola.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.