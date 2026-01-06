Orbán | Non lasceremo la UE cadrà a pezzi da sola

Il Primo Ministro ungherese Orbán ha dichiarato che l’Ungheria non lascerà l’Unione Europea, ma prevede che l’UE possa disgregarsi da sola nel tempo. Durante una conferenza stampa internazionale, sono state affrontate diverse questioni, tra cui il Venezuela, lo scudo difensivo, l’Ucraina e altri temi di attualità politica. La sua posizione riflette un atteggiamento critico verso le dinamiche europee, mantenendo comunque l’impegno a rimanere all’interno dell’UE.

