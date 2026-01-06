Orbán | Non lasceremo la UE cadrà a pezzi da sola
Il Primo Ministro ungherese Orbán ha dichiarato che l’Ungheria non lascerà l’Unione Europea, ma prevede che l’UE possa disgregarsi da sola nel tempo. Durante una conferenza stampa internazionale, sono state affrontate diverse questioni, tra cui il Venezuela, lo scudo difensivo, l’Ucraina e altri temi di attualità politica. La sua posizione riflette un atteggiamento critico verso le dinamiche europee, mantenendo comunque l’impegno a rimanere all’interno dell’UE.
? Orbán: “Non lasceremo l’Unione europea, ma cadrà a pezzi da sola” Nel corso della conferenza stampa internazionale di apertura, al Primo Ministro sono state poste domande sul Venezuela, sullo scudo difensivo, sull’Ucraina, su Grape Street, sull’affare MNB e, naturalmente, su Péter Magyar. (videi Euronews). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
