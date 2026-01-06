ora trump punta alla groenlandia per levare a xi e putin le rotte strategiche

Gli Stati Uniti mostrano un crescente interesse per la Groenlandia, considerata strategica nel contesto geopolitico dell’Artico. Con questa mossa, Trump mira a rafforzare la presenza americana nella regione, contrastando le influenze di Cina e Russia. La questione riflette le tensioni internazionali legate alle rotte strategiche e alle risorse naturali dell’area, sottolineando l’importanza della Groenlandia nel quadro delle dinamiche globali.

Il leader americano rilancia le sue mire sull’isola, cruciale per la geopolitica dell’Artico. Uno schiaffo alla Via della seta. La Casa Bianca era stata chiara. Nella strategia di sicurezza nazionale, pubblicata il mese scorso, l’amministrazione Trump aveva sottolineato di volere che «l’emisfero occidentale rimanesse libero da incursioni straniere ostili»: un monito rivolto, neanche troppo implicitamente, alla Cina, oltreché, sebbene in forma minore, a Russia e Iran. È quindi in quest’ottica che va principalmente letta l’operazione statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Ed è sempre in questa cornice che vanno inserite le nuove pressioni statunitensi su Cuba, nonché le rinnovate tensioni esplose tra Washington e il Vecchio continente sul destino politico della Groenlandia. 🔗 Leggi su Laverita.info

