Ondata di maltempo Neve e freddo artico Scatta l’allerta meteo anche sulla costa

A causa delle condizioni di maltempo e delle basse temperature, è stata emessa un’allerta meteo valida anche sulla costa. La neve ha interessato le aree collinari e l’entroterra riminesi, creando un paesaggio invernale. È importante prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare le condizioni di freddo e neve.

La neve è tornata protagonista sulle colline riminesi e sull'entroterra, dove nella giornata di ieri ha imbiancato rilievi e centri abitati regalando uno scenario invernale. Un episodio tutt'altro che isolato, perché la fase fredda è destinata a proseguire anche oggi, con temperature rigide e condizioni meteo che continueranno a richiedere attenzione. Gli accumuli di neve che si sono registrati, nell'ordine dei 15–20 centimetri, hanno riguardato in particolare le valli interne: l'Alta Valmarecchia, l'Alta Valconca e il Montefeltro, i territori di Sant'Agata Feltria, Pennabilli e fino a Carpegna.

