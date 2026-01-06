Omicidio Mattarella Schifani a Palermo | Punto di riferimento per la buona politica

Il presidente Schifani a Palermo ha ricordato Piersanti Mattarella come un punto di riferimento importante per la politica, la legalità e il riscatto morale della Sicilia. La sua figura continua a rappresentare un esempio di impegno e integrità, valori fondamentali per il progresso della regione e della società civile.

«Piersanti Mattarella rappresenta ancora oggi un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che credono nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia. Il suo coraggio nell'opporsi alle infiltrazioni mafiose e la sua integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche sono un'eredità preziosa che continua a ispirarci». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana.

