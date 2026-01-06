Omicidio del capotreno scatta lo sciopero dei treni in Emilia-Romagna il 7 gennaio

In seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, le organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero dei treni il 7 gennaio, dalle 9 alle 17. La protesta coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane nella regione, in risposta alla tragedia e per richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sicurezza del settore ferroviario.

Capotreno ucciso a Bologna, domani 8 ore di sciopero ferroviario in Emilia Romagna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capotreno ucciso a Bologna, domani 8 ore di sciopero ferroviario in Emilia Romagna ... tg24.sky.it

Sciopero dei ferrovieri dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: "Siamo tutti sconvolti" - De Pascale e Priolo insieme ai lavoratori nel presidio sotto al Prefettura ... bolognatoday.it

Profondo cordoglio per il povero capotreno ucciso barbaramente da uno straniero senza fissa dimora con precedenti. Non ho parole per questo omicidio che ha visto una giovane vita strappata troppo presto. Spero che il responsabile sia trovato al più presto e - facebook.com facebook

ALDO COSENZA: "Basta parole, servono fatti! L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è indegno e straziante. Da tempo denunciamo l'insicurezza nelle stazioni: ora servono più Polfer, controlli e tornelli. Cordoglio alla famiglia. La sicurezza è un diritto!" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.