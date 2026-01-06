Omicidio del capotreno scatta lo sciopero dei treni in Emilia-Romagna il 7 gennaio

Da parmatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, le organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero dei treni il 7 gennaio, dalle 9 alle 17. La protesta coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane nella regione, in risposta alla tragedia e per richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sicurezza del settore ferroviario.

Dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto a Bologna nella serata di lunedì 5 gennaio le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell’Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di domani. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio del capotreno a Bologna, la Uil Emilia-Romagna: “Situazione insostenibile, domani 8 ore di sciopero”

Leggi anche: Sciopero del personale Trenitalia mercoledì 7 gennaio dopo l’omicidio del capotreno. I sindacati: “Più sicurezza”

omicidio capotreno scatta scioperoOmicidio del capotreno a Bologna, sciopero di 8 ore, domani 7 gennaio, per il trasporto ferroviario regionale - A seguito del tragico omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosi, avvenuto nei pressi della stazione di Bologna, i sindacati di categoria hanno ... chiamamicitta.it

omicidio capotreno scatta scioperoCapotreno ucciso a Bologna, domani 8 ore di sciopero ferroviario in Emilia Romagna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capotreno ucciso a Bologna, domani 8 ore di sciopero ferroviario in Emilia Romagna ... tg24.sky.it

omicidio capotreno scatta scioperoSciopero dei ferrovieri dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: "Siamo tutti sconvolti" - De Pascale e Priolo insieme ai lavoratori nel presidio sotto al Prefettura ... bolognatoday.it

