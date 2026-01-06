Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna | un fermo a Desenzano del Garda verifiche in corso

Un fermo è stato eseguito a Desenzano del Garda nell’ambito delle indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna. L’uomo, un 36enne croato, è considerato sospetto e le verifiche sono in corso. La polizia prosegue le attività investigative per fare luce sull’accaduto e chiarire i dettagli dell’episodio.

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia) nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome a Bologna. Si attendono verifiche sull'identità.

Omicidio di Alessandro Ambrosio, il sospettato identificato e rilasciato: cosa è successo dopo il delitto - Il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è stato identificato dopo il delitto su un treno per Milano, fermato a Fiorenzuola e poi ... fanpage.it

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, si cerca un 36enne. Sarebbe fuggito verso Milano - Si tratta di Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi nelle stazioni ferroviarie, identificato grazie all’aiuto delle telecamere ... ilfattoquotidiano.it

È stato indetto uno sciopero per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione di Bologna x.com

Dopo l'omicidio del capotreno a Bologna, domani 7 gennaio proclamato lo sciopero regionale dei treni dalle 9 alle 17 - facebook.com facebook

