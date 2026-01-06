Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna | un fermo a Desenzano del Garda verifiche in corso

Un fermo è stato eseguito a Desenzano del Garda nell’ambito delle indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna. L’uomo, un 36enne croato, è considerato sospetto e le verifiche sono in corso. La polizia prosegue le attività investigative per fare luce sull’accaduto e chiarire i dettagli dell’episodio.

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia) nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome a Bologna. Si attendono verifiche sull'identità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

