Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna | presunto killer fermato a Desenzano del Garda

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda nell’ambito delle indagini sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Il 36enne croato Marin Jelenik, sospettato dell’omicidio, è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato attenzione locale e nazionale, mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi e le circostanze del fatto.

Un uomo è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia) nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

