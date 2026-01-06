Omicidio del capotreno a Bologna la Uil Emilia-Romagna | Situazione insostenibile domani 8 ore di sciopero
L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna ha portato alla proclamazione di uno sciopero regionale di 8 ore da parte della Uil Emilia-Romagna. L’episodio è avvenuto in un’area riservata ai dipendenti Trenitalia, sottolineando la necessità di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla tutela del personale e sulla tutela delle aree protette.
Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso a coltellate ieri sera nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna “si trovava in un luogo il cui accesso è strettamente riservato ai dipendenti Trenitalia, una di quelle zone lavorative da considerarsi protette, e pertanto non possiamo esimerci dalla proclamazione di 8 ore di sciopero regionale unitario del settore, in via di definizione, per la giornata del 7 gennaio richiamando il principio della sicurezza e incolumità su tutti i luoghi di lavoro”. Così, in una nota, la Uil e Uiltrasporti Emilia-Romagna che “si stringono al dolore della famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Caso Amom: scatta lo sciopero per domani. Cgil: "Ormai la situazione è insostenibile
Leggi anche: Il segretario della Uil Emilia Romagna a Salotto blu: "Chiediamo sia previsto il reato di omicidio sul lavoro"
?Omicidio alla stazione di Bologna: capotreno di 34 anni ucciso a coltellate.
Omicidio del capotreno a Bologna, coltellata fatale all’addome. La polizia sta cercando l’assassino - Identificato l’assalitore: è Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con preceden ... ilrestodelcarlino.it
Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, si cerca un 36enne. Sarebbe fuggito verso Milano - Si tratta di Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi nelle stazioni ferroviarie, identificato grazie all’aiuto delle telecamere ... ilfattoquotidiano.it
Omicidio in stazione a Bologna, ucciso a coltellate il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio. L’assassino in fuga - È morto un ragazzo di 34 anni, raggiunto da un fendente che non gli ha lasciato scampo intorno alle 18. ilrestodelcarlino.it
C'è un ricercato per l'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. Si tratta di un 36enne croato, Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie, identificato grazie all'aiuto delle telecamere. A - facebook.com facebook
Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, si cerca un 36enne. Sarebbe fuggito verso Milano x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.