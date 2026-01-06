L’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna ha portato alla proclamazione di uno sciopero regionale di 8 ore da parte della Uil Emilia-Romagna. L’episodio è avvenuto in un’area riservata ai dipendenti Trenitalia, sottolineando la necessità di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla tutela del personale e sulla tutela delle aree protette.

Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso a coltellate ieri sera nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna “si trovava in un luogo il cui accesso è strettamente riservato ai dipendenti Trenitalia, una di quelle zone lavorative da considerarsi protette, e pertanto non possiamo esimerci dalla proclamazione di 8 ore di sciopero regionale unitario del settore, in via di definizione, per la giornata del 7 gennaio richiamando il principio della sicurezza e incolumità su tutti i luoghi di lavoro”. Così, in una nota, la Uil e Uiltrasporti Emilia-Romagna che “si stringono al dolore della famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio del capotreno a Bologna, la Uil Emilia-Romagna: “Situazione insostenibile, domani 8 ore di sciopero”

?Omicidio alla stazione di Bologna: capotreno di 34 anni ucciso a coltellate.

Omicidio del capotreno a Bologna, coltellata fatale all’addome. La polizia sta cercando l’assassino - Identificato l’assalitore: è Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con preceden ... ilrestodelcarlino.it