Omicidio del capotreno a Bologna il sospettato fermato e rilasciato dopo il delitto | la ricerca non era partita Avvistato a Milano
Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, il sospettato, inizialmente non ricercato, è stato individuato e fermato. Tuttavia, successivamente è stato rilasciato. La sua fuga è proseguita, e la polizia ha individuato il sospettato a Milano, dove si trovava a bordo di un treno regionale. La vicenda rimane sotto osservazione mentre le forze dell'ordine continuano le indagini.
Il ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l’uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto apprende l’ Ansa sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell’ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento, è stato riferito da fonti informate, non erano state ancora diramate le note di segnalazione per le ricerche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
