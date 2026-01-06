Omicidio del capotreno a Bologna il sospettato fermato e rilasciato dopo il delitto | la ricerca non era ancora partita

Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, il sospettato è stato fermato e poi rilasciato, mentre le indagini erano ancora in corso. Si è scoperto che l’uomo, sospettato del fatto, è salito su un treno regionale per Milano subito dopo il delitto. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità impegnate a chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l'uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto apprende l' Ansa sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell'ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento, è stato riferito da fonti informate, non erano state ancora diramate le note di segnalazione per le ricerche.

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

La fuga del ricercato e il movente: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno a Bologna - Il presunto omicida è stato individuato, preso e poi rilasciato nelle stazioni del Nord Italia. avvenire.it

Avvistato a Milano il 36enne croato, Marin Jelenic, ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosi, ucciso in un parcheggio per i dipendenti adiacente alla stazione di Bologna, mentre recuperava la sua auto. E' stato identificato - rende noto la Quest - facebook.com facebook

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, si cerca un 36enne. Sarebbe fuggito verso Milano x.com

