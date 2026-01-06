Omicidio del capotreno a Bologna è croato il sospettato numero uno

È di nazionalità croata il principale sospettato nell'indagine sull'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, avvenuto ieri pomeriggio alla stazione di Bologna. Le autorità stanno approfondendo gli elementi raccolti per chiarire le modalità e il movente dell'aggressione. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre proseguono le indagini per identificare e assicurare alla giustizia il responsabile.

