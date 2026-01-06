Omicidio capotreno un fermo a Brescia

Un uomo di 36 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Brescia. La vittima, di 34 anni, è stata accoltellata nel parcheggio della stazione di Bologna. L’arresto si è verificato nel Bresciano, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio e il movente.

22.17 Un uomo è stato fermato nel Bresciano. Sarebbe Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. Quando è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda l'uomo era senza documenti. Si attendono gli esiti degli accertamenti sulle impronte digitale, ma gli investigatori sono convinti che si tratti del 36enne croato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, un fermo a Desenzano del Garda Leggi anche: Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: un fermo a Desenzano del Garda, verifiche in corso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Omicidio del capotreno a Bologna, fermato un uomo nel Bresciano - Bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda, era già stato fermato e rilasciato per molestie al personale su un treno ... msn.com

È stato indetto uno sciopero per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione di Bologna x.com

Profondo cordoglio per il povero capotreno ucciso barbaramente da uno straniero senza fissa dimora con precedenti. Non ho parole per questo omicidio che ha visto una giovane vita strappata troppo presto. Spero che il responsabile sia trovato al più presto e - facebook.com facebook

