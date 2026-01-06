Omicidio Aurora Livoli l'ipotesi della procura | La ragazza ha cercato di difendersi

La Procura di Milano ha ipotizzato che Aurora Livoli, la 19enne vittima di un omicidio in via Paruta, abbia cercato di difendersi durante l'aggressione. Emilio Gabriel Valdez Velasco è attualmente indagato per averla uccisa. L’indagine si concentra sui momenti precedenti alla tragedia, con l’obiettivo di ricostruire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, chi è Gabriel Valdez Velazco sospettato di omicidio: i dettagli inquietanti - Tragedia a Milano: la 19enne Aurora Livoli trovata morta, fermato il sospettato con precedenti penali. notizie.it

Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: "Poteva uccidere anche me" - Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per la morte della 19enne di Latina, verrà sentito davanti al pm di Milano il prossimo 8 gennaio ... milanotoday.it

AURORA, VITTIMA DELL’IMMIGRAZIONE SENZA CONTROLLO Un immigrato clandestino con precedenti per violenza sessuale, due decreti di espulsione mai eseguiti e anni di libertà in Italia: il caso dell’omicidio di Aurora Livoli mostra il fallimento totale del x.com

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57enne accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, ha incontrato la vittima sulla stessa banchina della metro di Milano dove poco prima aveva aggredito un’altra 19enne. Le immagini lo inchiodano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.