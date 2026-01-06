Omicidio Aurora Livoli l'ipotesi della procura | La ragazza ha cercato di difendersi

La Procura di Milano ha ipotizzato che Aurora Livoli, la 19enne vittima di un omicidio in via Paruta, abbia cercato di difendersi durante l'aggressione. Emilio Gabriel Valdez Velasco è attualmente indagato per averla uccisa. L’indagine si concentra sui momenti precedenti alla tragedia, con l’obiettivo di ricostruire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Per la Procura di Milano, la 19enne Aurora Livoli si è difesa prima di morire in via Paruta. Per la sua morte, è indagato per omicidio Emilio Gabriel Valdez Velasco.

