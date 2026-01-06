Omicidio Ambrosio finisce a Desenzano la fuga di Marin Jelenic

Martedì 5 gennaio, a Bologna, è stato trovato il corpo di Alessandro Ambrosio, capotreno, ucciso presumibilmente da Marin Jelenic. Quest’ultimo è stato successivamente individuato e fermato alla stazione di Desenzano del Garda, segnando così la fine della sua fuga. La vicenda rimane sotto indagine per chiarire le cause e i dettagli dell’accaduto.

È stato fermato alla stazione di Desenzano del Garda il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno trovato morto nel pomeriggio di ieri, 5 gennaio, a Bologna. Saranno le impronte digitali a confermare che si tratti di Marin Jelenic, 36enne, cittadino croato, principale indiziato per la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

