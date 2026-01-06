Ombre sulla Città del Natale – L’Ultimo Riflesso | Arezzo respira

In questo capitolo, si esplora la quiete che avvolge Arezzo nel periodo tra le festività natalizie e l’Epifania. La città, priva del ritmo vivace dei mercanti, si presenta come un luogo sospeso, in attesa di un nuovo inizio. Un’immagine di calma e riflessione che invita a osservare con attenzione le ombre e i riflessi di una città che respira lentamente, tra passato e presente.

Capitolo 8 – Verso la fine L'Epifania non arrivò come una festa, ma come una sospensione. Arezzo, spogliata dal clamore dei mercanti, sembrava una città lasciata a metà di un respiro. Le luminarie non brillavano più: restavano accese senza convinzione, come occhi stanchi che non vogliono chiudersi del tutto. Un ronzio basso attraversava l'aria, non elettrico, ma profondo, simile a una vibrazione che saliva dalla pietra. Serena Betti varcò la soglia del Padiglione degli Specchi senza sapere se fosse davvero l'ultima volta. Dentro, l'aria era ferma, densa, come vetro colato. Non cercava risposte.

