Oltre un' ora di bombardamenti nel parcheggio

Nella notte, i residenti del quartiere di San Carlo a Seregno hanno vissuto circa un’ora e quindici minuti di intenso rumore causato da un bombardamento nel parcheggio. L’evento ha generato paura e preoccupazione tra la comunità locale, che si è prontamente attivata per capire le cause di questo episodio.

Un vero e proprio "bombardamento" durato un'ora e quarto. Una notte di paura quella vissuta dai residenti del quartiere di San Carlo a Seregno. Ma è stata anche una notte di rabbia per chi non ha potuto chiudere occhio e ha temuto che quel "divertimento" potesse degenerare in qualcosa di più.

#Israele attacca e avanza. Bombardamenti al Nord, droni in azione, carri armati oltre la linea gialla. 16.000 persone necessitano di cure. Oltre mille sono già morte senza assistenza. Il silenzio dei media serve a nascondere la realtà. #Gaza x.com

Dal giorno della tregua, a Gaza Israele ha ucciso oltre 400 persone - in gran parte donne e bambini. Si riaccende anche il fronte libanese con bombardamenti a Sidone e nel sud. Segui le notizie sul Medio Oriente con la maratona di Rainews.it - facebook.com facebook

