Oltre un' ora di bombardamenti nel parcheggio

Nella notte, i residenti del quartiere di San Carlo a Seregno hanno vissuto circa un’ora e quindici minuti di intenso rumore causato da un bombardamento nel parcheggio. L’evento ha generato paura e preoccupazione tra la comunità locale, che si è prontamente attivata per capire le cause di questo episodio.

Un vero e proprio “bombardamento” durato un’ora e quarto. Una notte di paura quella vissuta dai residenti del quartiere di San Carlo a Seregno. Ma è stata anche una notte di rabbia per chi non ha potuto chiudere occhio e ha temuto che quel “divertimento” potesse degenerare in qualcosa di più. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

