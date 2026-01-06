Oltre 8mila euro nella calza della Befana di un fortunato forlivese grazie al Superenalotto
Un fortunato forlivese ha vinto oltre 8.000 euro grazie a una schedina del Superenalotto nell’estrazione di lunedì 5 gennaio. Secondo quanto riportato da Agipronews, sono stati centrati tre ‘5’ da 8.000 euro ciascuno, confermando ancora una volta l’opportunità di vincite significative con il gioco.
Oltre 8mila euro nella calza di un fortunato forlivese grazie ad una schedina del Superenalotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, come riporta il portale specializzato in giochi e scommesse Agipronews, sono stati centrati tre ‘5’ da 8.125,48 euro ciascuno: uno di questi a Forlì, nel dettaglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
