oltre 6mila ingressi fra trenino virtuale casa di babbo natale sky tower e mostra del modellismo premiati i collezionisti

Il evento di Arzezo ha registrato oltre 6.000 ingressi, offrendo ai visitatori esperienze come il trenino virtuale, la Casa di Babbo Natale, la Sky Tower e la Mostra del modellismo. Un successo che sottolinea l’interesse e l’apprezzamento del pubblico per le diverse attrazioni, premiando anche i collezionisti partecipanti. Un’occasione di incontro e scoperta per tutte le età, in un contesto che valorizza le tradizioni e le passioni locali.

Arzezo, 6 gennaio 2026 – . Si conclude in bellezza il programma di Natale a Cortona, questo 6 gennaio si è tenuta la cerimonia conclusiva con la premiazione dei partecipanti alla seconda edizione della Mostra del modellismo e del giocattolo d'epoca. Il sindaco Luciano Meoni e il presidente di Cortona Sviluppo, Fabio Procacci, hanno ringraziato gli le decine fra collezionisti e appassionati che hanno contribuito all'allestimento delle varie mostre, dall'auditorium di Sant'Agostino alle sale del centro convegni.

