Oltre 100 tonnellate di traffico in più nel porto | Samer riattiva il Terminal Cemento

Il Terminal Cemento nel porto di Trieste è stato riattivato da Samer, contribuendo ad aumentare la capacità di traffico del porto. Questa operazione permetterà di gestire circa 120mila tonnellate in più all’anno, migliorando l’efficienza delle movimentazioni e sostenendo lo sviluppo logistico della zona. La riattivazione rappresenta un passo importante per ottimizzare le risorse portuali e favorire i flussi commerciali nel contesto locale.

La riattivazione del Terminal Cemento nel canale navigabile aumenterà la capacità del Porto di Trieste con nuovi traffici per 120mila tonnellate l’anno. Un'operazione che rende attiva da subito dopo oltre 10 anni di abbandono la struttura in riva da Verrazzano, con un investimento da oltre tre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

