Olly domina il 2025 | Tutta vita è l’album più venduto e Balorda nostalgia il singolo dell’anno
Nel 2025, Olly si afferma con successo, con il suo album “Tutta vita” come il più venduto e il singolo “Balorda nostalgia” riconosciuto come l’inno dell’anno. Quasi un anno dalla vittoria a Sanremo, l’artista continua a conquistare il pubblico, confermando il suo ruolo nel panorama musicale italiano. Un percorso che, tra emozioni e riconoscimenti, segna un importante traguardo nella sua carriera.
È passato quasi un anno dalla storica vittoria d i Olly a Sanremo, un momento che l’artista stesso ha vissuto con incredulità ed emozione. Da quel trionfo, al di là dei gusti personali, è impossibile non riconoscere che Federico Olivieri, in arte Olly, sia riuscito a conquistare ampiamente il pubblico e le classifiche, superando addirittura molti colleghi più affermati e consolidando pienamente la propria presenza nel panorama musicale italiano. Classe 2001, il giovane cantautore genovese cresce con la musica nel cuore e coltiva sin da bambino il sogno di farne la propria carriera. I primi passi li compie con la chitarra e il canto, affinando uno stile personale e sperimentando diversi generi, costruendo le basi di quella che sarebbe poi diventata la sua identità artistica, ad oggi chiaramente riconoscibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
