Olly al top La musica 2025 è giovane e italiana

Nel 2025, la musica italiana si conferma protagonista, con artisti giovani e talentuosi che stanno definendo il panorama musicale nazionale. Olly, vincitore di Sanremo, si distingue come figura di rilievo, contribuendo a consolidare la presenza della scena italiana nel contesto contemporaneo. La colonna sonora di quest’anno riflette l’energia e la creatività del nostro Paese, offrendo un quadro musicale ricco e autentico.

Un 2025 con una colonna sonora fortemente dominata dalla musica italiana, con il vincitore di Sanremo Olly in vetta. Il pop torna al centro della scena e lo streaming si conferma motore centrale del consumo musicale. Sono le principali tendenze del mercato musicale del nostro paese certificato dalle classifiche annuali Top of the Music by FimiNiq. Nell'anno delle superstar globali – da Taylor Swift alla rivelazione del portoricano Bad Bunny – il repertorio locale resta al centro dei consumi degli italiani: occupa l'85% della Top 100 album, un balzo rispetto al 69% di 10 anni fa, il 2015. In dieci anni, peraltro, l'età media degli artisti è scesa da 34,6 anni a 31,3.

