Olimpiadi Patto per il Nord attacca | Valle pronta treni no Basta proclami
A un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la Valtellina evidenzia un problema chiave: mentre le infrastrutture sono pronte, il servizio ferroviario non lo è ancora. Il Patto per il Nord critica i ritardi sui collegamenti, sottolineando l’importanza di un’efficiente rete di trasporti per il successo dell’evento e per le comunità locali. Un punto critico che richiede attenzione prima dell’apertura ufficiale.
“A trenta giorni esatti dall’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la Valtellina si trova davanti a una verità difficile da digerire: il territorio è pronto, ma i treni no”. Jonny Crosio, vice segretario federale di Patto per il Nord, interviene dopo l’ennesimo lunedì nero. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
