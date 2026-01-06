Olimpiadi Patto per il Nord attacca | Valle pronta treni no Basta proclami

A un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la Valtellina evidenzia un problema chiave: mentre le infrastrutture sono pronte, il servizio ferroviario non lo è ancora. Il Patto per il Nord critica i ritardi sui collegamenti, sottolineando l’importanza di un’efficiente rete di trasporti per il successo dell’evento e per le comunità locali. Un punto critico che richiede attenzione prima dell’apertura ufficiale.

Olimpiadi Milano-Cortina, chiunque potrà arrivare, a patto che utilizzi i mezzi pubblici. #ioseguotgr #olimpiadi #milanocortina2026 #mezzipubblici #cortinadampezzo x.com

Dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico: il 2026 sarà un anno chiave per lo sport globale. - facebook.com facebook

